Ue: Scuderi (Verdi), ‘da noi soluzioni concrete per industria’

Roma, 5 feb. “Le soluzioni da proporre per l’industria devono innanzitutto riguardare la riduzione del prezzo dell’energia tramite lo sviluppo di rinnovabili, l’efficientamento e le tecnologie innovative, da perseguire con finanziamenti seri e mirati. Pensiamo ad un ampliamento dei fondi esistenti e del quadro finanziario pluriennale o alla creazione di un debito pubblico europeo. Queste risorse si potranno indirizzare anche verso l’industria del settore automobilistico”. Lo ha detto l’europarlamentare dei Verdi Benedetta Scuderi nel corso dell’evento “Sindacati Europei e Futuro dell’Industria”, che si è svolto oggi a Bruxelles.