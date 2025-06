agenzia

Roma, 24 giu. Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza e quella riformulata di Azione presentate sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. Non sono state votate le altre in quanto assorbite o precluse.

