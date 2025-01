agenzia

Roma, 27 gen “Gli adulti nella stanza. La difesa europea è una priorità esistenziale per l’Europa. Non un vago rinvio a qualcosa che non si farà mai. Ma fondi e strumenti comuni come gli eurobond di fronte a una minaccia a democrazia e libertà”. Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi, rilanciando l’intervento di Paolo Gentiloni.

