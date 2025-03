Ue: Serracchiani, ‘Meloni non ha il minimo senso delle istituzioni’

agenzia

Roma, 19 mar. “È incredibile e gravissimo quello che è successo poco fa nell’Aula del Parlamento”. Così la deputata dem, Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Partito Democratico.

“La presidente del Consiglio in uno dei passaggi forse più dedicati della nostra storia recente, quando deve andare in Consiglio Europeo dove posizionare l’Italia su quello che sta accadendo, su una richiesta di nuova protezione dell’Italia, su una posizione che dobbiamo prendere rispetto alle scelte di Trump e rispetto alle guerre che continuano sia in Ucraina che nel Medio Oriente, di fronte a tutto questo ha pensato bene di irridere la nostra Costituzione, la nostra storia, l’Europa stessa”.