Ue: Sisler (Fdi), ‘a sinistra libertà pensiero solo per loro narrazione’

agenzia

Roma, 23 mar. “Le reazioni scomposte della sinistra ogni volta che qualcuno osa mettere in discussione i loro dogmi dimostrano che Giorgia Meloni ha colto nel segno: abbattere l’ennesimo tabù rosso fa perdere le staffe a chi è abituato a dare lezioni, ma non a ricevere domande. L’aggressività con cui Romano Prodi ha risposto all’inviata di ‘Quarta Repubblica’, Lavinia Orefici, non è solo indice di nervosismo, ma conferma che a sinistra la libertà di pensiero è un concetto valido solo quando si adegua alla loro narrazione”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato.