Ue: Sorte (Fi), ‘la storia ci chiede ancora una volta di essere liberi e forti’

Roma, 23 mar. “Forza Europa evoca una speranza, un desiderio, ma anche una consapevolezza che l’Europa è debole. Stiamo vivendo un momento di svolta storica, c’è affanno, c’è incertezza. Rispetto a chi volge la faccia dall’altra parte, noi dobbiamo dire di andare avanti con una difesa comune, come era la volontà del nostro grande presidente Silvio Berlusconi”. Così Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, intervenendo all’evento “Forza Europa –Giovani, per la libertà, verso il futuro!”, in corso a Milano.