Ue: su mozione Pd ancora trattative, distanze su cambiamenti a ReArm Eu**

agenzia

Roma, 18 mar. Si tratta ancora sul testo della mozione del Pd in vista del voto in Parlamento sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue. Un accordo sul testo, dopo la lunga riunione di ieri, ancora non è stato trovato. A quanto si apprende, al momento a tenere lontani maggioranza del partito e i riformisti dem è l’aggettivo “radicalmente” voluto dalla segretaria Elly Schlein a proposito dei cambiamenti da apportare a ReErm Eu.

Sulla necessità di invocare modifiche al progetto di difesa Ue di Ursula von del Leyen, invece, le diverse anime del partito si sono trovate d’accordo. “La Schlein vuole marcare la differenza dal Piano, i riformisti pensano invece che ci vogliano debito europeo e difesa comune”, sottolinea chi segue le trattative da vicino.