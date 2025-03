Ue: su Ventotene ancora discussioni, in Senato scontro maggioranza-opposizione

agenzia

Roma, 20 mar Tensioni, in aula al Senato, sul Manifesto di Ventotene dopo le polemiche di ieri alla Camera. E’ stata l’opposizione a tirare in ballo proprio la discussione a Montecitorio dopo le parole di Giorgia Meloni in aula: “Un fatto grave per la democrazia”, ha detto la presidente dei senatori di Iv Raffaella Paita.

All’opposizione ha risposto il senatore della Lega Claudio Borghi, tra il rumoreggiare dell’emiciclo, definendo tra le altre cose il Manifesto di Ventotene come “un testo tra i più orribilmente antidemocratici”. Con Borghi anche il presidente dei senatori di Fdi Lucio Malan. La presidente di turno Licia Ronzulli ha riportato l’ordine in aula richiamando i senatori: “Non siamo allo stadio”.

