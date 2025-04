Ue, sui dazi il bazooka è sul tavolo, ma vogliamo evitarlo

agenzia

La prossima settimana la strategia sui 'dazi reciproci'

BRUXELLES, 08 APR – “Sia chiaro, il bazooka è ancora sul tavolo, ma speriamo di non doverlo usare, agli Usa diciamo che vogliamo parlare”. Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea a proposito dello strumento di anti coercizione economica, che darebbe all’Ue un ventaglio più ampio e rapido di misure di risposta ai dazi di Donald Trump (e per questo viene anche soprannominato l’opzione nucleare). In generale, la Commissione ha indicato che illustrerà agli Stati membri la possibile risposta ai “dazi reciproci” Usa “la prossima settimana”.

