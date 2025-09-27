Ue, ‘sul Ponte osservazioni ambientali, Roma collabora’

agenzia

'Dialogo aperto sull'impatto dell'opera, aspettiamo le risposte'

BRUXELLES, 27 SET – La Commissione europea è “in dialogo costante” con l’Italia sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina: “sotto la direttiva Habitat sono state sollevate alcune osservazioni ambientali” relative all’impatto dell’opera, “ma lo spirito del governo è collaborativo”. Lo riferisce all’ANSA un portavoce dell’esecutivo Ue dopo la lettera inviata a Roma a metà settembre dalla commissaria Ue all’Ambiente, Jessika Roswall, per chiedere chiarimenti. “Non c’è una scadenza per la replica del governo, ma ci aspettiamo che arrivi”, ha aggiunto il portavoce. Secondo alcune fonti comunitarie, i nodi ambientali non sono visti come insormontabili.

