Ue: Tajani, ‘certi atteggiamenti singolari, Ppe e von Der Leyen aprano a Ecr’**

agenzia

Roma, 26 giu. “Certi atteggiamenti mi sono sembrati anche e me singolari. A volte si è presentato un pacchetto pre-confezionato e anche questo non mi è piaciuto molto, anche dentro il Ppe. E l’ho detto. Chiediamo al Ppe e alla von Der Layen di aprire un dialogo con Ecr. Per garantire la stabilità serve aprire un confronto con i Conservatori. Non faremo mai accordi con i Verdi. Se ci fosse un accordo con i Verdi diventa difficile votare: potremmo astenerci o votare contro, non lo so, vedremo…”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, parlando delle trattative a Bruxelles per il rinnovo dei vertici dell’Ue in una conferenza stampa nella sede nazionale di Forza Italia.