Ue: Tajani, ‘dialogo con Id impossibile, ideale alleanza Ppe-liberali-conservatori’**

agenzia

Roma, 20 mag. “L’azione di Giorgia Meloni come leader dei conservatori è legittima, io lavoro per un’alleanza che sia tra popolari, liberali e conservatori, per me è la soluzione ideale e io sto lavorando per questo. Poi dipende da come voteranno cittadini, io credo che un dialogo forte con i conservatori sia di forte importanza”. Così il vicepremier e ministro Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi risponde a chi gli chiede un commento sulle parole della presidente del Consiglio, che stamattina ha ribadito che in Europa punta a una maggioranza di centrodestra che mandi la sinistra all’opposizione.