Ue: Tajani, ‘Global Gateway occasione per avvicinare cittadini e imprese a Europa’

agenzia

Roma, 22 mag. “Credo molto nella diplomazia della crescita. L’ascolto delle imprese è una priorità del ministero, ma possiamo fare anche di più, condividendo informazioni sui finanziamenti e le opportunità proposte dall’Unione Europea. Il progetto Global Gateway è un’occasione per avvicinare cittadini e imprese all’Europa, anche in occasione del prossime elezioni”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla Farnesina al seminario “Global Gateway Ue e Settore Privato – Sfide e opportunità per il sistema Italia”.

“Avere un collegamento, conoscere, serve per valutare meglio le opportunità e avere uno spirito maggiornante europeista – ha aggiunto Tajani – E’ importante mettere a sistema i fondi europei, anche per questo abbiamo rafforzato la nostra presenza diplomatica a Bruxelles. Global Gateway punta a mobilitare 300 miliardi di euro, si tratta di risorse per accompagnare i programmi di investimento in Africa e nei Balcani, dove siamo tornati protagonisti. L’Italia è in prima linea per ricucire i rapporti con i Balcani e fare in modo che i Paesi candidati possano entrare in Europa”.