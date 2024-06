Ue: Tajani, ‘per l’Italia vice e commissario con portafoglio importante? Sono ottimista’

agenzia

Roma, 18 giu. Il governo d’Europa? “Io ho sempre detto che bisogna non chiudere le porte ai conservatori, certamente non si possono aprire ai Verdi”. Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, entrando a una riunione in Senato. Per il leader di Fi i giochi restano aperti, nonostante qualcuno in Ue dica no ai conservatori: “Si chiude quando finiscono le cose, non quando si parte, quando si arriva”, avvisa. “Bisogna avere -aggiunge- un vicepresidente con un portafoglio importante. Sono ottimista. Troveremo un accordo per la stabilità delle Istituzioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA