agenzia

Roma, 14 mag. “Deve esserci una tassa per le grandi multinazionali che invadono lo spazio del commercio in Italia e che pagano meno tasse dei nostri imprenditori”, ha detto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo a un incontro organizzato da Confcommercio in vista delle elezioni europee.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA