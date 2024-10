Ue: Tarquinio, ‘verso costituzione intergruppo europeo per la pace’

agenzia

Roma, 24 ott. Nel corso del convegno al Senato ‘Salviamo l’Onu’, organizzato dalla Fondazione PerugiAssisi e promosso dalla senatrice Ilaria Cucchi, è intervenuto l’eurodeputato S&d Marco Tarquinio, tra i promotori dell’Intergruppo per la pace nel Parlamento di Strasburgo. “Nell’Europarlamento – ha detto Tarquinio – c’è una linea di faglia che attraversa tutti i movimenti politici, anche europeisti: alcuni ritengono il dialogo multilaterale e un’azione politico-diplomatica a tutto campo la priorità dell’Unione Europea, altri considerano i confini tra gli Stati della Ue come una inesorabile linea del fronte con la Russia e i suoi più o meno stabili alleati. Bisogna ricucire la frattura per non tradire la vocazione e il senso dell’Europa comunitaria, grande progetto di pace”.

“Questa sfida e questa certezza -ha spiegato – hanno spinto un buon numero di parlamentari europei a promuovere un ‘Intergruppo per la pace, la diplomazia e il dialogo multilaterale’. Un progetto che già nel nome richiama le iniziative gemelle in corso nel Parlamento italiano: nessuno fa niente da solo. Non ci concentriamo solo sulle guerre più grandi e vicine, a partire dai conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese-libanese, ma su ogni crisi bellica e umanitaria”.