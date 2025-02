Ue: Tinagli (Pd), ‘necessaria difesa comune, aumento spese nazionali non utile’

agenzia

Roma, 18 feb. “Ursula Von der Leyen ha annunciato l’attivazione della clausola di salvaguardia del patto di stabilità per consentire agli Stati di poter spendere di più in difesa nazionale. Non credo però sia questa la risposta migliore all’enorme sfida che l’Europa ha davanti: Mario Draghi ci ha ricordato che il vero problema europeo non è tanto la quantità complessiva di spesa, che è la terza alta del mondo, ma la sua efficienza”. Così l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli che questa mattina è intervenuta nel dibattito con Mario Draghi, alla plenaria dell’europarlamento, sul tema degli investimenti nella difesa.