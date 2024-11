Ue: Tremonti, ‘allargare subito a Paesi Est, anche Putin vuole farlo ma da parte opposta’

agenzia

Roma, 28 nov. “Se ci sarà la pace, non sarà comunque la pace per l’Europa. Io non credo che fatta la pace in Ucraina si arrivi a una soluzione. Quindi credo sia un’ipotesi ragionevole offrire ai Paesi dell’Est l’ingresso immediato nell’Ue rinviando tutto ciò che si chiede per l’allargamento a una fase successiva, quindi un passaggio politico. Perchè anche Putin vuole fare l’allargamento, ma dalla parte opposta”. Lo ha detto Giulio Tremonti al Forum internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Coldiretti.

