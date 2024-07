Ue: Turco (M5S), ‘spesa su investimenti infrastrutturali al palo’

agenzia

Roma, 2 lug. “Un fallimento annunciato. È questo il risultato del governo Meloni e del ministro Fitto sui fondi del Pnrr, sui fondi europei e sul fondo complementare. Per mesi hanno detto che era fondamentale accentrare il potere economico in capo al dicastero di Fitto, al fine di spendere meglio e più velocemente le risorse. Oggi, per l’ennesima volta, la freddezza dei numeri smaschera questa favoletta propagandistica del governo”. Lo afferma il senatore M5S Mario Turco,vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché coordinatore del comitato economia, lavoro e impresa.