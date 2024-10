Ue: Unterberger, ‘no Stati nazionali ma macro regioni europee’

agenzia

Roma, 15 ott. “Per rappresentare le specificità dei territori non serve un’Europa che cede il passo agli Stati-nazionali. Servono le macro-regioni europee nel contesto di un’Europa più unita”. Lo ha affermato la capogruppo delle Autonomie al Senato, Julia Unterberger, nel dibattito al Senato sulle comunicazioni del presidente del Consiglio , Giorgia , Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo.

Ad esempio, ha spiegato, “il Sudtriolo condivide molti più questioni con regioni alpine che appartengono ad altri Stati. Per questo solo un’Europa delle Regioni potrà essere più coesa e competitiva. Apprezziamo la sua posizione sulle due guerre, che le ha fatto guadagnare anche l’attenzione e il rispetto della presidente Von der Leyen. Ma non è vero che l’Europa ha assunto la posizione del Governo italiano contro quel Green Deal che ha duramente criticato anche oggi. La presidente Von der Leyen continua a sottolineare che il Green Deal è il progetto centrale dell’Unione dei prossimi anni. Quella che lei continua ad apostrofare come la posizione di una minoranza ideologizzata è il programma della maggioranza europea. Il punto vero è che dobbiamo cambiare i modelli produttivi, ma anche abitudini e stili di vita.