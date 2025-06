Ue, Urso incontra Tzitzikostas “Piena sintonia su politica industriale”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – L’attuazione del Piano europeo per l’automotive, le risorse finanziarie comuni per accompagnare la transizione del settore, le sfide e le politiche di sostegno per l’industria della cantieristica navale: questi i temi al centro dell’incontro che si é tenuto a Palazzo Piacentini tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e il commissario europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibile, Apostolos Tzitzikostas, in occasione della sua prima visita ufficiale in Italia quale membro della Commissione UE. Nel corso del confronto odierno – il terzo in pochi mesi tra Urso e Tzitzikostas – il ministro ha ribadito l’impegno dell’Italia per l’attuazione, all’interno del quadro normativo in vigore, del principio della piena neutralitá tecnologica. Ha inoltre sollecitato un approfondimento sugli aspetti legati all’impiego dei biocarburanti e dell’idrogeno, nonchê sul metodo di calcolo delle emissioni, evidenziando come i biofuel consentano una riduzione significativa dei gas serra, compresa tra il 65% e il 90%, con livelli di sostenibilitá – lungo l’intero ciclo di vita del veicolo – paragonabili a quelli dei veicoli elettrici. “Italia e Europa ora percorrono la stessa strada per rendere sostenibile e competitivo il sistema economico industriale del continente, a partire dal settore dell’auto. Finalmente troviamo una piena sintonia sugli obiettivi e sulle modalitá di revisione della politica industriale europea in chiave piú realistica e pragmatica: é questa l’unica via per affrontare le complessitá geopolitiche e commerciali globali”, ha dichiarato il ministro. “L’Italia é un partner fondamentale per tutti i temi di cui sono responsabile: dall’industria automobilistica e marittima alla mobilitá militare, dall’alta velocitá ferroviaria al turismo. Sono felice di aver rinnovato i giá eccellenti rapporti con tutti i miei principali interlocutori istituzionali. Continueremo a lavorare insieme sulle prioritá della competitivitá europea e della semplificazione”, ha sottolineato il commissario. Al centro del dialogo anche la questione delle risorse finanziarie comuni per accompagnare la transizione del settore, con particolare attenzione ai diversi livelli della filiera, inclusa la componentistica. L’Italia, ha evidenziato Urso, “auspica un nuovo Quadro finanziario pluriennale che preveda fondi e incentivi per il sostegno alla domanda, promuovendo l’acquisto di auto Made in Europe”. In parallelo, ha sottolineato il ministro, il documento che verrá presentato dalla Commissione il prossimo 16 luglio – per agevolare il disegno di incentivi nazionali a complemento delle risorse europee – dovrá, sempre nell’ambito del nuovo Quadro europeo sugli aiuti di Stato legato al Clean Industrial Deal, prevedere misure a sostegno di tutti gli attori della filiera. In tale contesto, é stato approfondito anche il dossier relativo alla decarbonizzazione delle flotte aziendali. Urso e Tzitzikostas hanno auspicato regole chiare e senza ulteriori oneri per i soggetti interessati. Il ministro e il commissario hanno infine approfondito le politiche di sostegno all’industria della cantieristica navale, attualmente al centro dei lavori dell’Esecutivo UE. – Foto ufficio stampa Mimit – (ITALPRESS). sat/com 27-Giu-25 15:06

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA