Ue-Usa: Donzelli, ‘Meloni lavora per unire le 2 sponde dell’Atlantico e risultati ci sono’

Roma, 20 mag “Noi lavoriamo per unire le due sponde dell’Atlantico che hanno gli stessi valori di fondo, e lo facciamo da europei. Per far contare l’Europa, per evitare che si costruiscano muri. E ci stiamo riuscendo. È un’impresa enorme”. Lo dice Giovanni Donzelli al Corriere della sera.

“Mi dispiace per chi vorrebbe un’Italia ininfluente e assente, ma è esattamente il contrario. Io capisco che l’opposizione debba fare l’opposizione, ma su questi temi, sull’importanza della nostra nazione nello scenario internazionale, noi non abbiamo mai tifato contro, nemmeno per governi non nostri. Loro no. Sperano di indebolirci, ma la realtà è talmente evidente che fanno quasi tenerezza”, spiega il responsabile Organizzazione di FdI.