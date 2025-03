agenzia

Roma, 28 mar. Andiamo per ordine: 3 giorni fa il Vicepresidente Usa Vance scrive un una chat riservata che ‘odia salvare l’Europa’. 2 giorni fa Trump conferma la definizione di noi europei come ‘parassiti’. Ieri Giorgia Meloni in un’intervista dice ‘Vance ha ragione’. Torna tutto no?”. Lo scrive Dario Nardella sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA