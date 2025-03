Ue-Usa: Rampelli, ‘da Meloni posizione di buon senso’

agenzia

Roma, 28 mar. “La posizione espressa dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Financial Times è di assoluto buon senso. L’opposizione chiede al Governo di scegliere se schierarsi con l’Unione europea o con gli Stati Uniti d’America, una richiesta strumentale e da irresponsabili, come se gli Usa fossero nemici dell’Europa ovvero come se si volesse procurare la frattura di un’alleanza secolare, oltretutto a intero discapito dell’Europa stessa visto che dal secondo dopoguerra in poi si è totalmente e colpevolmente affidata agli Usa. Al contrario, come ha espresso con equilibrio Giorgia Meloni, gli Stati Uniti sono il nostro primo alleato”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.