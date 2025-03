Ue-Usa: Serracchiani, ‘con chi sta Meloni? Non con gli italiani, ora è chiaro’

agenzia

Roma, 28 mar. “Nell’ordine: Trump ha appena messo dazi del 25% sulle auto non prodotte in America, Vance ci ha dato dei parassiti, Putin continua la guerra e se ne frega dell’Europa. Sempre nell’ordine: Meloni ha fiducia in Trump ‘nostro primo alleato’, è d’accordo con Vance, consiglia calma all’Europa, si preoccupa di non infastidire Putin con una reazione europea. Dopo giorni di silenzio, abbiamo finalmente capito che Meloni non sta con l’Italia, gli italiani e l’Europa”. Così in una nota Debora Serracchiani, componente della segreteria nazionale del Pd.

