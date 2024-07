Ue: Vannacci, ‘mossa Vox? Nuove geometrie, c’è chi è per cambiare e chi per conferma Von der Leyen’

agenzia

Roma, 5 lug. Parla di “nuove geometrie europee” il generale Roberto Vannacci, eurodeputato indipendente della Lega, dopo la mossa di Vox che ha lasciato Ecr, il gruppo dei conservatori europei, casa di Fdi in Ue, per approdare tra i patrioti di Orban, il nuovo schieramento sovranista che è stato salutato con favore anche dalla Lega di Matteo Salvini. “Nuove geometrie -spiega all’AdnKronos Vannacci- si definiscono tra chi vuole un cambiamento radicale di questa Europa che ci ha ridotto più poveri, più instabili e meno liberi e chi, invece, probabilmente, sembra orientato a confermare la Von der Leyen”, dice ancora con riferimento implicito alla posizione dei Conservatori che potrebbero votare o astenersi sul bis di Von der Leyen.