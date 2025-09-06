Ue: Verini, ‘da Mattarella parole di futuro contro guerre, autocrazie e dittature’

agenzia

Roma, 6 set “Le parole di Sergio Mattarella, ancora una volta, sono di grande spessore, realismo e visione. Nel chiedere che l’Europa – culla di civiltà democratica, diritti, pace – ritrovi finalmente il suo ruolo, una unità davvero solida, in un mondo che esplode, parla non solo agli italiani, ma all’intero Continente”. Lo dice il senatore Walter Verini, membro della Direzione nazionale Pd.

“La parata bellico-militare di Pechino, guidata da dittatori e autocrati, ha rappresentato plasticamente una sfida pericolosa ai valori della democrazia liberale. Anche Trump negli USA sta lavorando ogni giorno per indebolirli, colpendo presidi di civiltà e perfino, con i dazi, economie di Paesi storicamente alleati -prosegue Verini-. La sporca guerra di Putin all’Ucraina ( e all’Europa), il massacro senza fine di Gaza da parte di Nethaniau, il terrorismo e i ricatti di Hamas, rendono drammatico il tempo in cui viviamo”.