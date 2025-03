Ue: Verini, ‘in piazza per l’Europa, sì all’idea di Serra’

agenzia

Roma, 28 feb. “Michele Serra ha rilanciato su Repubblica una sua idea bella e semplice: scendere in piazza per l’Europa. Per l’Europa unita, per i principi della democrazia e della libertà. Quelli che sconfissero il nazifascismo e, quarantaquattro anni dopo, contribuirono ad abbattere il muro di Berlino. Una piazza con tante, ma tutte identiche bandiere: quelle dell’Europa”. Così il senatore Walter Verini, della Direzione Pd.