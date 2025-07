agenzia

Von der leyen, 'preparati anche se non c'è un accordo'

AARHUS, 03 LUG – Sui dazi con gli Usa “noi vogliamo una soluzione negoziale ma allo stesso tempo ci stiamo preparando nel caso non ci sia un’intesa. Vogliamo tutelare gli interessi europei e per questo ogni opzione è sul tavolo”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa ad Aarhus.

