Ue: Zakharova, ‘rielezione von der Leyen tragica per Europa’

agenzia

Mosca, 24 lug. La rielezione di Ursula von der Leyen alla carica di presidente della Commissione europea è “un episodio tragico” nella storia dell’Europa. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Posso dire che, sfortunatamente – ha aggiunto – non è semplicemente possibile aspettarsi nulla di buono per la stabilità e il benessere dei residenti degli stati membri della Ue, così come per la democrazia e la libertà, compresa la questione della sicurezza in quella parte del mondo, a causa dell’atteggiamento conflittuale di Ursula von der Leyen”.