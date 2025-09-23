agenzia
Ue: Zanella (Avs), ‘bel voto per Ilaria, Salvini vorrebbe antifascisti in carcere’
Roma, 23 set. “Il voto della commissione affari giuridici dell’Europarlamento segna una bella pagina per la nostra Ilaria Salis, confermandole l’immunità, contro le pressioni dell’Ungheria di Orban. Vediamo che Salvini è molto indignato, lui, in effetti, vorrebbe in carcere gli antifascisti, se ne faccia una ragione”. Così la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA