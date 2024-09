agenzia

Roma, 17 set. “Nasce una Commissione conservatrice specchio dei governi europei di questo momento. Un passo indietro. Ci impegneremo in parlamento per garantire un’Europa più forte e più umana. Il commissario Fitto si liberi dalla retorica anti europeista del governo che lo ha indicato”. Così il capodelegazione Pd in Ue, Nicola Zingaretti.

