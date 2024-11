Ue: Zingaretti (Pd), ‘una nuova maggioranza? Faremo i conti con incursioni da destra’

agenzia

Roma, 23 nov “Dobbiamo abituarci all’idea che probabilmente non esisterà più una maggioranza stabile, definita. Per colpa delle furbizie di Weber ogni volta faremo i conti con le incursioni della destra nazionalista che tenta di far arretrare l’Europa”. Lo dice Nicola ZIngaretti al ‘Corriere della sera’ sulla nascita della nuova Commissione Ue.

“Mai nella storia europea del resto i nazionalisti hanno avuto circa 200 deputati e così tanti governi a destra. Cosa dovremmo fare? Dopo Trump regalargli l’Europa? Non ci penso proprio”, spiega l’europarlamentare del Pd.