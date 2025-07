Uefa Super Cup, a Udine volontari da 27 Paesi

agenzia

Local ambassador evento il ciclista olimpionico Milan

UDINE, 01 LUG – Saranno 300 i volontari impegnati per la UEFA Super Cup 2025, in programma il 13 agosto allo Stadio Friuli tra PSG e Tottenham, provenienti da 27 Paesi diversi, con una quota femminile del 45 per cento. Di questi, 195 sono friulani. Per l’occasione, UEFA ha ideato anche un logo dedicato che unisce la grafica ufficiale alla storica aquila della Regione. I dettagli sono stati comunicato oggi durante la conferenza stampa allo Stadio Friuli. Oltre al grande calcio, il territorio si prepara con una serie di eventi e iniziative. Udine, Trieste, Gorizia, Grado e Lignano “vestiranno” il city dressing della Super Cup, ospitando dal 28 luglio al 14 agosto palloni giganti brandizzati e tappe della Trophy Experience: un tour itinerante che porterà in mostra i trofei di Champions League, Europa League e Supercoppa Europea. Proprio nel cuore di Udine (tra piazza Libertà, via Mercatovecchio e piazza San Giacomo) si terrà il UEFA Fan Festival (12 e 13 agosto), con giochi, attività, aree bimbi e villaggio degli sponsor. Due saranno i Fan Meeting Point per le tifoserie: piazza Primo Maggio accoglierà i sostenitori del Tottenham, parco Moretti quelli del PSG. Il biglietto della partita diventerà inoltre un pass culturale: musei aperti e ridotti a Udine e in tutta la regione, audioguide gratuite e agevolazioni per scoprire Aquileia, Trieste, Cividale del Friuli e Gorizia. Local ambassador dell’evento sarà l’olimpionico Jonathan Milan, testimonial del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

