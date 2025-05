Ufficiale, Allegri é il nuovo allenatore del Milan

agenzia

Il tecnico livornese ha firmato un biennale con opzione per una terza stagione MILANO (ITALPRESS) – Adesso é ufficiale: il Milan ha comunicato di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Massimiliano Allegri, che ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Nato a Livorno l’11 agosto 1967, dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, Allegri inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, Spal, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. “Il club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo”, si legge nella nota del club rossonero, che nei giorni scorsi ha salutato Sergio Conceicao, subentrato a stagione in corso a Paulo Fonseca. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 30-Mag-25 12:06

