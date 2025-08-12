Ufficiale l’arrivo di Morata al Como

agenzia

L'attaccante spagnolo torna in Italia dopo l'esperienza al Milan

COMO, 12 AGO – Alvaro Morata riparte dal Como. Il club lariano ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante spagnolo, campione d’Europa nell’estate del 2024, proveniente dal Galatasaray, dove si era trasferito lo scorso gennaio dopo una parentesi di sei mesi al Milan. “Sono veramente felice di essere arrivato a Como – le prime parole di Morata -. Lo scorso anno giocando contro i lariani ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c’è tanta ambizione. Ai tifosi e al club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia”.

