Ufficiale: Simone Inzaghi nuovo allenatore dell’Al-Hilal

“Il genio italiano é qui”. Cosí lo ha presentato il club arabo dopo la firma del biennale con l’ex tecnico dell’Inter RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Simone Inzaghi é il nuovo allenatore dell’Al-Hilal. Il club dell’Arabia Saudita ha ufficializzato l’arrivo del tecnico che appena due giorni fa ha lasciato l’Inter dopo 4 anni intensi e dopo aver vinto uno scudetto, 2 Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, sfiorando per due volte la Champions League con due sconfitte in finale contro Manchester City e Psg. “Il genio italiano é qui”, scrive sui social la societá di Riyadh, dopo la firma del contratto biennale da 25 milioni di euro a stagione. L’Al-Hilal, con Inzaghi in panchina, parteciperá al Mondiale per club e affronterá, nella fase a gironi, Real Madrid, Salisburgo e Pachuca. “Conosco bene l’Al-Hilal dato il mio continuo interesse per il calcio arabo, soprattutto dopo le mie precedenti visite qui da allenatore prima della Lazio e poi dell’Inter”. Queste le prime dichiarazioni da allenatore del club saudita di Simone Inzaghi, dopo la firma del contratto biennale. L’ex tecnico dell’Inter ha spiegato di aver seguito la sua nuova squadra anche per la presenza di Sergej Milinkovic-Savic, che in precedenza aveva allenato alla Lazio. “Sará una presenza preziosa per me. Non é solo un giocatore eccezionale, ma é anche una grande risorsa per la squadra. Ha anche una grande personalitá, sarei felice di allenarlo di nuovo”, le parole di Inzaghi che poi ha spostato la sua attenzione sui traguardi da raggiungere. “I miei obiettivi con l’Al-Hilal sono chiari: vincere titoli, giocare un calcio divertente e mettere in campo il mio stile di gioco basato su velocitá, intensitá e determinazione”. Infine un pensiero anche ai tifosi dell’Inter e tutta la sua carica in vista del debutto sulla panchina del club di Riyadh, in programma il 18 giugno al Mondiale per club contro il Real Madrid di Xabi Alonso. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/red 05-Giu-25 08:56

