Ultime piogge Centro-Nord, prossima settimana fiammata africana

iLMeteo.it, da venerdì torna il bel tempo ovunque

ROMA, 13 GIU – Fine del caldo africano e dei temporali violenti. Ancora poche ore ed il tempo tornerà più “mansueto, meno eccessivo”. Dalla prossima settimana però arriva “una nuova e forte fiammata africana”. Sono le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore si temono altri acquazzoni forti sul Nord-Est e verso le regioni centrali, in particolare al Centro “sono in arrivo tuoni e fulmini tra le zone interne della Toscana, l’Umbria ed il versante adriatico, mentre al Nord la situazione tenderà a migliorare gradualmente”, aggiunge Garbinato. Al Sud, invece, ci saranno le ultime ore “di super caldo africano con picchi di 37°C in Sicilia, 35°C in Puglia, 33°C in Calabria e Basilicata”. “Da venerdì cambierà tutto – sottolinea il metereologo – la giornata del 14 giugno sarà decisamente soleggiata ovunque ma non calda, ci sarà ancora un basso contenuto di umidità e quindi non avremo condizioni troppo afose. Durante il weekend, però, rivedremo in lontananza lo spettro dell’Anticiclone Africano pronto a tornare sul nostro Paese. Il fine settimana, quello che segna la metà di un giugno finora decisamente movimentato, sarà dunque ancora buono con temperature in leggero aumento”. Dalla prossima settimana è attesa una nuova fiammata africana sul nostro Paese che raggiungerà anche il Nord dove si prevedono valori fino a 35°, al Centro fino a 38°C. “Un’ondata di calore che potrebbe essere molto lunga, al Nord almeno fino al Solstizio d’Estate, che quest’anno avverrà giovedì 20 giugno alle ore 22.50 – dice Garbinato – al Centro-Sud ben oltre questa data astronomica, forse ad oltranza”. Nel dettaglio: Giovedì 13. Al Nord: tempo in miglioramento. Al Centro: peggiora con temporali da ovest verso est. Al Sud: sole e clima caldo, rare piogge. Venerdì 14. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: sole e clima meno caldo. Sabato 15. Al Nord: da poco nuvoloso a nuvoloso; temporali su Alpi e Prealpi. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo. Tendenza: rimonta l’alta pressione africana, domenica soleggiata ma ancora non eccessivamente calda. Prossima settimana con nuova e forte fiammata africana.

