Ultime piogge, poi bel tempo grazie all’anticiclone sull’Italia

agenzia

Da venerdì tonano freddo e neve fino in pianura

ROMA, 03 FEB – Ultime piogge e temporali locali su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale poi lentamente l’anticiclone delle Azzorre avanzerà sull’Italia portando il bel tempo e locali banchi di nebbia sulla Pianura Padana occidentale. Sono queste in sintesi le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Da domani – afferma – avremo tre giorni di bel tempo praticamente su gran parte dell’Italia. Soltanto su Sicilia e Calabria la nuvolosità sarà più compatta, con occasionali brevi piovaschi”. Questa situazione di tranquillità terminerà già venerdì, quando un impulso di aria piuttosto fredda darà vita a una circolazione depressionaria che coinvolgerà dapprima il Nordovest e poi il Centrosud. L’afflusso di aria più fredda farà crollare le temperature, permettendo alla neve di scendere a quote basse. Su Piemonte e Lombardia la neve potrà raggiungere le zone pianeggianti, in Liguria cadrà sopra i 500-600 metri, dai 1000-1200 metri invece sui rilievi meridionali. Nel dettaglio: – Lunedì 3. Al Nord: bel tempo prevalente, locali nebbie. Al Centro: maltempo su Abruzzo e Molise, soleggiato altrove. Al Sud: rovesci e temporali su Campania, Basilicata e Puglia, locali sull’alta Calabria. – Martedì 4. Al Nord: tempo stabile. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: asciutto, nubi irregolari, piovaschi su bassa Calabria. – Mercoledì 5. Al Nord: cielo poco nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: tempo stabile. Tendenza: ancora stabile giovedì, poi arriva una fredda perturbazione con neve anche in pianura.

