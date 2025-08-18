Ultimi giorni di caldo e sole, arriva la burrasca di fine agosto

agenzia

Potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi piuttosto violenti

ROMA, 18 AGO – Sull’Italia l’estate si prepara a crollare. L’inizio di settimana sarà ancora all’insegna del caldo e del sole, con qualche temporale pomeridiano tipico del periodo, ma la svolta è dietro l’angolo, e porterà con sé un brusco peggioramento delle condizioni meteo. Federico Brescia, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una svolta imminente, a partire da mercoledì 20, quando un’intensa perturbazione farà ingresso sul nostro Paese portando un generale calo termico. Oggi il tempo risulterà piuttosto instabile al sud dove correnti più fresche da Nord-Est continueranno a favorire la formazione di numerosi nuclei temporaleschi. Andrà meglio invece al centronord, sebbene con locale instabilità sui monti. Da domani arrivano i primi segnali di un netto cambiamento. Già dal pomeriggio scoppieranno i primi temporali sulle Alpi, mentre dalla sera-notte potrebbero entrare in gioco anche le aree del centro-ponente ligure. La vera svolta però arriverà tra mercoledì 20 e giovedì 21. L’ingresso di un fronte perturbato colmo di aria decisamente più fresca provocherà una forte ondata di maltempo su tutto il Centro-Nord. Le regioni più colpite saranno la Liguria, la Lombardia, il Veneto, il Friuli e la Toscana. E dopo tanti giorni così caldi e con tutto il calore accumulato al suolo i fenomeni risulteranno piuttosto violenti. Potrebbero verificarsi grandinate o, ancora peggio, le famigerate alluvioni lampo. Infine, un fattore da considerare nelle prossime settimane e mesi è la temperatura già fin troppo elevata dei nostri mari. Il calore accumulato può fornire l’energia necessaria a sviluppare celle temporalesche particolarmente violente. E’ possibile che in seguito a questo intenso peggioramento l’alta pressione provi a rialzare la testa ma molte dinamiche nel medio-lungo termine saranno determinate dall’evoluzione dell’uragano Erin, che dopo aver percorso tutta la costa Est degli Usa si dirigerà verso l’Europa, influenzando le dinamiche meteorologiche del Vecchio Continente. Nel dettaglio: Lunedì 18. Al Nord: sole prevalente, qualche temporale sulle Alpi piemontesi, meno caldo. Al Centro: temporali su zone interne; sole altrove. Al Sud: temporali sulle zone montuose; soleggiato altrove. Martedì 19. Al Nord: sole; temporali più presenti sulle Alpi, in pianura al Nordovest entro sera. Al Centro: sole; occasionali temporali sulle zone montuose. Al Sud: prevalenza di sole ovunque. Mercoledì 20. Al Nord: forti temporali e calo termico, specie a ovest. Al Centro: peggiora un po’ in Toscana con temporali. Al Sud: caldo e cielo poco nuvoloso. Tendenza: ancora maltempo giovedì, migliora venerdì. Temperature in graduale diminuzione.

