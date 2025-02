Ultimo week-end di gennaio con pioggia, prima a Nord poi a Sud

agenzia

iLMeteo.it: "Doppio ciclone, da martedì torna il bel tempo"

ROMA, 31 GEN – Pioggia nell’ultimo weekend di gennaio e anche nei primi giorni di febbraio, da martedì con l’alta pressione bel tempo ovunque. Lo sottolinea Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “In queste ore – afferma – stiamo subendo un attacco ciclonico di origine atlantica, il vortice è sceso nelle ultime 24 ore dal Nord della Francia fino al Mar di Sardegna: si prevedono altri fenomeni al Nord e su Toscana e Sardegna, sabato arriva invece un ciclone nordafricano che porterà maltempo da Nord a Sud. Per i prossimi giorni ci sarà bel tempo sul Nord Europa e brutto tempo sul Mediterraneo”. “Nelle prossime ore sono previste piogge in spostamento dalla Sardegna verso Toscana e Nord-Ovest con quota neve intorno ai 1000-1200 metri sulle Alpi – osserva Sanò – nel pomeriggio i fenomeni risulteranno intensi tra Toscana e Liguria e, a macchia di leopardo, raggiungeranno gran parte del Nord. Nel weekend il copione sarà simile poi sarà stravolto dal ciclone nordafricano tra Algeria e Tunisia: al mattino di sabato le piogge bagneranno ancora Nord e Toscana mentre, dal pomeriggio, tutto cambierà con il maltempo che si sposterà gradualmente verso Sardegna, Sicilia e Sud peninsulare, dove si fermerà fino a lunedì”. “Domenica sono previsti rovesci e temporali su tutto il Sud e su gran parte del Centro, escluse Toscana, Umbria e Marche: il ciclone – spiega Sanò – porterà un elevato carico di umidità dal Nord Africa e sabbia del deserto. Oltre ad un’Europa capovolta, troveremo dunque anche un’Italia capovolta”, con bel tempo a Nord e piogge a Sud. Lunedì sono previste altre piogge al Sud poi, da martedì, la formazione di un anticiclone su Germania, Danimarca e Mitteleuropa sarà in grado di proteggere anche il nostro Paese: il tempo sarà asciutto e più sereno. Nel dettaglio: Venerdì 31. Al Nord: piogge dal Nordovest verso il Nordest, neve a 1000m. Al Centro: piovaschi in Sardegna, rovesci anche intensi in Toscana. Al Sud: più stabile. Sabato 1. Al Nord: instabile ovunque, ma migliorerà a partire da est. Al Centro: rovesci sparsi specie in Sardegna, ultimi sulle coste toscane. Al Sud: maltempo in arrivo dal pomeriggio. Domenica 2. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: piogge su Abruzzo, Molise e Basso Lazio, sole altrove. Al Sud: maltempo. Tendenza: ancora piogge e rovesci al Sud nella giornata di lunedì, da martedì alta pressione e bel tempo ovunque salvo nebbie e qualche pioggia in Sicilia.

