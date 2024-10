Umbria: Calenda, ‘Proietti persona giusta in regione dove sanità in crisi’

agenzia

Roma, 22 ott. “Stefania Proietti, docente universitaria, ingegnere e sindaco di Assisi ha il cursus honorum giusto per guidare l’Umbria che, tra le altre problematiche, è anche una delle regioni con la percentuale più alta di persone che hanno dichiarato di aver rinunciato a prestazioni sanitarie per motivi economici o di attesa pur avendone bisogno”. Così Carlo Calenda sui social.

“Accanto a lei abbiamo messo in campo una squadra di candidati competenti che lavorerà per dare agli umbri i servizi e la vivibilità che meritano, avendo le priorità ben chiare. Come sempre contattateli e conosceteli. Dovranno rappresentare voi”.

