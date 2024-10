Umbria: Proietti incontra Schlein e Calenda, ‘Sanità al centro, depauperata da Tesei’

agenzia

Roma, 22 ott La candidata a presidente della regione Umbria Stefania Proietti ha incontrato Elly Schlein e Carlo Calenda. A Tuoro sul Trasimento, presso il centro Emanuele Petri, l’incontro e l’abbraccio tra Proietti e la segretaria Pd, che si è unita al Cammino per l’Umbria che la stessa Proietti sta facendo ogni giorno attraversando tutta la regione e condividendo le tappe di Passignano e Perugia, incontrando gli studenti all’Università e poi al Cva di Sant’Orfeto.

“Do il benvenuto e ringrazio la segretaria del Pd Elly Schlein di essersi unita oggi al nostro Cammino per l’Umbria, la ringrazio a nome di tutta la coalizione che mi sostiene, un’alleanza civica e partitica compatta sui valori fondanti del nostro Paese, che sono alla base della Costituzione italiana, a partire dal diritto fondamentale alla salute -ha detto Proietti-. Un diritto che è stato invece fortemente penalizzato nella nostra regione”.

“Tutti i comuni dove siamo stati, anche quelli più piccoli di confine e delle zone montane, ci chiedono di riportare loro la sanità territoriale, che inspiegabilmente dopo il Covid ci è stata tolta. Ma è proprio a partire dalla sanità che riporteremo l’Umbria in alto”, ha dichiarato la candidata a presidente regionale. (segue)

Proietti ha anche portato il suo saluto alla presentazione della lista Umbria Futura, avvenuta a Perugia, nel Comitato elettorale della coalizione In Cammino per l’Umbria. Oltre ai candidati, era presente il leader di Azione Carlo Calenda.

Nel suo intervento, Proietti ha sottolineato la necessità di tornare a rendere attrattiva la regione, sia a livello economico, sia demografico. Centrale, ha detto ancora la candidata, è la sanità. “La sanità incide pesantemente sullo sviluppo di ciascun territorio in quanto fattore fondamentale per infondere fiducia nelle imprese e nei giovani”, ha spiegato.