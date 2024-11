Umbria, ricerca Adnkronos, Di Gregorio: “Made in Italy e innovazione forti a Perugia”

agenzia

Roma, 31 ott. Per commentare la ricerca Adnkronos realizzata sulla piattaforma SocialData sui temi più importanti per i cittadini dell’Umbria, in vista delle elezioni regionali, l’agenzia ha chiesto un commento a Luigi Di Gregorio, docente all’Università della Tuscia e alla Luiss. “Le conversazioni online in Umbria rivelano alcune differenze prevedibili tra Perugia e Terni”, spiega l’esperto di comunicazione. “Se il tema dell’agroalimentare fa segnare numeri simili (e molto alti), quelli del Made in Italy e dell’innovazione sembrano più centrali nelle discussioni perugine, nonostante Terni abbia il tema delle acciaierie e il primo (e finora unico in Italia) Festival degli influencer. Complessivamente poche le conversazioni sulla disoccupazione (buon segno), ma con un sentiment fortemente negativo”.