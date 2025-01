Un 73enne muore cadendo da barella, 4 indagati a Taranto

agenzia

La denuncia: stava per essere dimesso da ospedale Castellaneta

TARANTO, 24 GEN – Tre medici e un infermiere dell’ospedale San Pio di Castellaneta sono indagati dalla procura di Taranto per la morte di un paziente di 73 anni, originario di Massafra, che nei giorni scorsi sarebbe caduto accidentalmente da una barella. L’uomo, secondo la denuncia dei familiari, stava per essere dimesso e aspettava il figlio che lo avrebbe dovuto riportare a casa. La notizia è riportata da alcuni media locali. I fatti, a quanto si è appreso, risalgono al 15 gennaio scorso. Il 73enne si sarebbe recato in ospedale a causa di un malore ma dopo gli accertamenti era stato dichiarato dimissibile. Prima dell’arrivo del figlio sarebbe però caduto da una barella, riportando lesioni risultate fatali. I familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Rosalba Balestra e Fabio Chiecchia, hanno sporto denuncia ai carabinieri. Il pubblico ministero Rosalba Lopalco ha disposto l’autopsia sul corpo del 73enne con la notifica dell’esame agli indagati che così potranno nominare loro consulenti. Si ipotizzano i reati di colpa medica e omissione di custodia.

