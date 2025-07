Un corpo recuperato in mare a Cagliari

agenzia

Avvistato davanti alla affollata spiaggia del Poetto

CAGLIARI, 04 LUG – Un corpo è stato recuperato questa mattina davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari. Il cadavere è stato avvistato in mare all’altezza della sesta fermata del bus per la spiaggia – in questi giorni molto affollata – e subito è scattato l’allarme. Un equipaggio della Guardia Costiera ha estratto dall’acqua il corpo e lo ha trasportato al porto del capoluogo sardo dove, in banchina, sono presenti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

