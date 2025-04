agenzia

NEW YORK, 10 APR – Un elicottero è caduto nel fiume Hudson a New York. Lo riporta Abc citando la polizia. L’incidente è avvenuto all’altezza della West Side Highway e Spring Street. Non è ancora chiaro quante persone ci fossero bordo dell’elicottero.

