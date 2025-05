Un ferito in attacco con coltello nella metro a Tokyo, un fermo

agenzia

Non sono ancora chiari i dettagli dell'episodio

TOKYO, 07 MAG – In Giappone un uomo è stato arrestato dopo un episodio descritto come un attacco con coltello nella metropolitana di Tokyo ma di cui al momento le autorità non hanno confermato dettagli. Almeno una persona è rimasta ferita, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa locali. L’emittente pubblica Nhk riferisce che la linea Namboku della metropolitana della capitale giapponese è stata sospesa.

