Un futuro più rosa per giovani Palermo con Fattore Campo

Inaugurato impianto calcetto in quarta città vincitrice progetto

ROMA, 03 OTT – È stata una giornata speciale quella organizzata da BKT, Title Sponsor della Serie BKT da sei anni, per celebrare l’inaugurazione del quarto progetto vincitore dell’iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa Fattore Campo, che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco nelle città protagoniste della Serie BKT. Durante ogni stagione calcistica, i tifosi hanno la possibilità di giocare a un campionato parallelo a quello giocato dalla propria squadra del cuore. BKTpremia è infatti il concorso ufficiale della Serie BKT che permette di aggiudicarsi numerosi premi, tra cui maglie e palloni ufficiali. Più si gioca, più sono i punti accumulati per la classifica speciale di Fattore Campo, che a fine anno decreterà le squadre vincitrici. Giunto quest’anno alla sua quarta edizione, Fattore Campo sta assumendo sempre più rilevanza nel panorama calcistico italiano, grazie all’impegno concreto di BKT nei confronti dei progetti vincitori. Nel corso degli anni, l’azienda leader nella produzione di pneumatici Off-Highway ha finanziato la riqualificazione di un campo di calcetto nella “Zona 167” a Lecce, un parco polivalente e inclusivo a Cosenza e un’area dedicata al calisthenics a Como. A questi si è aggiunto il nuovissimo campo da calcio a cinque inaugurato allo Sperone di Palermo, città vincitrice della stagione 2022-2023, che sorge all’interno dell’impianto sportivo Valentino Renda, spesso al centro di iniziative rivolte ai giovani delle scuole locali e dei quartieri più difficili. Il progetto da poco concluso ha portato alla realizzazione di una moderna pavimentazione in erba sintetica, alla tracciatura delle linee di demarcazione e alla collocazione di nuove porte da calcio. Un segnale di continuità che conferma la sinergia tra BKT e la Lega Nazionale Professionisti Serie B, oltre all’impegno dell’amministrazione comunale di Palermo, che insieme hanno provveduto a posizionare una nuova recinzione e a ripristinare tutto l’impianto di illuminazione. Fondamentale anche il sostegno del Palermo FC, a dimostrazione della forte attenzione che la società ripone nel sociale dopo il lancio del progetto di responsabilità sociale “City in the community” con il City Football Group. “La rinnovata partnership con Bkt – aggiunge Mauro Balata presidente Lnpb – che desidero ringraziare, ha portato ad un altro importante tassello di inclusione e sensibilità sociale. La realizzazione di una nuova area sportiva a Palermo rappresenta l’impegno attivo e concreto del fare squadra attraverso l’amministrazione comunale, la società rosanero, BKT e la Lega B. Un’unione d’intenti e di valori che ha permesso di conseguire un risultato prestigioso per la città siciliana, offrendo a molti giovani del luogo e non solo spazi sportivi e ricreativi”.

