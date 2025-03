Un hacker ai pm: ‘Ex carabiniere vendeva informazioni alla Cia’

agenzia

Calamucci nel caso Equalize, 'aveva archivio con 150mila file'

MILANO, 18 MAR – Vincenzo De Marzio, ex carabiniere e indicato negli atti anche col presunto nome in codice “Tela”, uno degli indagati nell’inchiesta milanese sul caso Equalize, oltre a raccontare che aveva lavorato per “i servizi segreti italiani” sosteneva pure di aver venduto “informazioni alla Cia”. Lo ha messo a verbale, il 17 dicembre scorso, Nunzio Samuele Calamucci, l’hacker più volte interrogato nelle indagini dei pm Francesco De Tommasi e Antonello Ardituro. Carte che la Dda e la Dna hanno depositato in vista dell’udienza del Riesame di domani su una serie di posizioni, tra cui quella di Enrico Pazzali, titolare dell’agenzia investigativa e presidente autosospesosi della Fondazione Fiera Milano, per il quale i pm chiedono gli arresti domiciliari. Nei verbali di Calamucci ci sono ampi passaggi su De Marzio, che tra l’altro, come raccontato da Carmine Gallo morto ai domiciliari il 9 marzo, sarebbe stato l’autore di presunte intimidazioni proprio sull’ex superpoliziotto, il 21 gennaio. Presunte minacce subite anche dall’avvocata di Gallo e Calamucci, Antonella Augimeri, e da parte di una persona ignota. “Mi ha ancora ripetuto che Samuele Calamucci – aveva scritto Gallo – poteva evitare di fare quelle dichiarazioni e che sperava che lo stesso Samuele Calamucci potesse in futuro ridimensionarle”. Calamucci ha raccontato pure che De Marzio mise a disposizione del gruppo un suo “archivio storico” con circa “150mila file”, il suo “archivio di una vita” con Sdi della banca dati delle forze dell’ordine e “atti classificati (…) ho immaginato qualcosa dei Ros, qualcosa dei servizi”. Disse di aver pensato che “erano quei dati che lui all’epoca forniva alla Cia”. Per De Marzio la Procura ha ribadito al Riesame la richiesta della custodia in carcere.

